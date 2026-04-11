Homem é levado de avião após acidente com cavalo em fazenda no Pantanal de MS

Trabalhador rural sofreu luxação e suspeita de fratura após ser atingido por coices

Um trabalhador rural de 45 anos precisou ser transportado de avião após sofrer um acidente em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense. O resgate foi realizado na tarde de quarta-feira (8), em Corumbá.

De acordo com o Dourados News, a vítima desembarcou em um aeroporto particular na Estrada Parque Pantanal Sul, onde foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O homem havia sido levado até o local por uma aeronave de táxi aéreo, devido à distância e à gravidade do caso.

Segundo relato do próprio trabalhador, o acidente ocorreu ainda pela manhã, quando ele foi atingido por dois coices de cavalo. Um dos impactos provocou luxação no cotovelo esquerdo, enquanto o outro atingiu as costelas do mesmo lado, com suspeita de fratura.

Durante o atendimento, ele apresentava dores intensas, desconforto e dificuldade para urinar, além de sensação de pontadas na região da bexiga. Apesar disso, estava consciente, orientado e com sinais vitais considerados estáveis.

Conforme a Central de Operações do 3º GBM (3º Grupamento de Bombeiros Militar), a vítima apresentava saturação de oxigênio de 96% e frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto.

Após ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.