Fim de semana definiu os semifinalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol

Dourados, Corumbaense, Operário e Portuguesa são os semifinalistas da Série A do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol. No último final de semana, as equipes eliminaram os adversários Costa Rica, Coxim, Ivinhema e Aquidauanense, respectivamente e se classificaram para a penúltima fase da competição.

O primeiro semifinalista foi a equipe de Corumbá, que derrotou o Coxim duas vezes, por 4 a 2 no primeiro jogo e 2 a 1 no jogo de volta. Ainda no sábado, a Portuguesa venceu o Aquidauanense na casa do adversário e garantiu a segunda vaga.

No domingo (24), as duas vagas foram decididas nos pênaltis. O Dourados recebeu o Costa Rica e acabou ficando no empate no tempo normal, enquanto o Operário perdeu a invencibilidade na competição ao ser derrotado por 1 a 0, resultados que levaram a decisão para disputa de penalidades.

Corumbaense x Dourados

No próximo final de semana, o Corumbaense fará o primeiro jogo em casa, enquanto o Dourados tem a vantagem de realizar a partida decisiva, na cidade do time. Já Portuguesa enfrentará o Operário em busca de um lugar na grande final do campeonato.

Com informações FFMS