Homem morre eletrocutado durante poda de árvore em Nova Andradina

Em Nova Andradina, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande, um homem de 54 anos, enquanto realizava a poda de uma árvore, no bairro Laranjal. De acordo com informações levantadas pelo jornal Nova Notícias, Valdivino Lopes Martins, estava podando uma árvore, quando sofreu uma descarga elétrica ao tocar na rede distribuidora.

Ainda conforme a publicação, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem ao local, Valdivino já não apresentava sinais vitais. Uma equipe do Núcleo de Perícias foi chamada para investigar as circunstâncias exatas do acidente.

Esta não é a única tragédia envolvendo eletricidade em mato Grosso do Sul, recentemente. Apenas três dias antes, na quinta-feira (21), Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, também perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava um celular ligado na tomada em Água Clara, a 193 km da capital. Apesar de ter sido socorrido e levado ao hospital, Leonardo também não resistiu aos ferimentos, e o caso está sendo investigado como morte a esclarecer pela Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

Em Terenos, cidade distante 29 km da Capital, no dia 13 de março, o funcionário de uma escola agrícola também morreu após receber uma descarga elétrica, enquanto realizava um trabalho de manutenção.

Diante desses eventos trágicos, a concessionária de energia emitiu uma nota à imprensa, com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos relacionados à eletricidade. Entre as recomendações, destaca-se a importância de evitar ficar exposto a céu aberto durante temporais, manter distância de cabos partidos e retirar equipamentos eletroeletrônicos das tomadas durante tempestades.

