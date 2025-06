Veículo com 10 mil maços de cigarros é interceptado em Eldorado

Na manhã da última sexta-feira (6), um homem foi preso após conduzir um veículo com 10 mil maços de cigarro em Eldorado.

Realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueia da passagem do veículo foi falado pelos policiais e o motorista deu uma tentativa de fuga, na BR-163. O condutor não respeitou a ordem de parada e seguiu com um Chevrolet/Corsa em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, o motorista saiu com o carro da pista, momento em que foi alcançado e preso. No veículo foram encontradas várias caixas de cigarros contrabandeados.

O homem confessou ter pego a mercadoria no Paraguai e a entregaria em Itaquiraí (MS). Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí.

