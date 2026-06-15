Corumbá abre o Arraial do Banho de São João 2026 com festa, fé, e shows

Evento começou na sexta (19) e reúne novena, quadrilhas, atrações culturais e o tradicional banho das imagens de São João até o dia 24

Na última sexta-feira (19), o Arraial do Banho de São João 2026 começou em Corumbá que transfoma a cidade em palco de uma das festas mais tradicionais do Centro-Oeste brasileiro. A celebração, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, segue até 24 de junho reunindo fé, cultura popular e programação musical.

A abertura da festa terá Concurso de Andores, apresentações musicais e show nacional do cantor Panda, marcado para as 23h30. O clima religioso já vem sendo vivido desde o dia 15, com a Novena de São João realizada diariamente na Capela de São João, na Ladeira Cunha e Cruz, um dos pontos mais simbólicos da festividade. A programação segue até o dia 23.

Ao longo dos cinco dias de evento, o público acompanha concursos de quadrilhas juninas infantis e adultas, apresentações culturais e shows de artistas locais e regionais, como Leandro & Galeano, Alma Serrana, Kaio & Gabriel, Victor Gregório & Marco Aurélio e Alex & Yvan.

O ponto alto acontece na terça-feira (23), quando a tradição ganha as ruas. Após a missa, os festeiros seguem em cortejo com os andores até o Rio Paraguai, onde ocorre o tradicional banho das imagens de São João — ritual que é o símbolo mais conhecido da festa.

Na mesma noite, também estão previstos o Rito de Salvaguarda, a Erguida do Mastro de São João e apresentações da cultura pantaneira, como Cururu e Siriri. O encerramento da programação principal será com o show da dupla Clayton & Romário, às 23h30.

Programação principal

Sexta (19): Novena, Concurso de Andores, transmissão do jogo do Brasil, shows locais e Panda

Sábado (20): Quadrilhas infantis, Leandro & Galeano e Alma Serrana

Domingo (21): Cultura e shows com Kaio & Gabriel e Victor Gregório & Marco Aurélio

Segunda (22): Quadrilhas adultas e Alex & Yvan

Terça (23): Missa, cortejo, banho de São João, rituais e Clayton & Romário

Quarta (24): Encerramento das celebrações religiosas

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