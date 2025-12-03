Operação CODESUL II: homem é preso suspeito de tráfico de drogas, em Três Lagoas

No fim da tarde de ontem (22), equipes da SIG (Seção de Investigação Geral) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas prenderam em flagrante um homem de 48 anos, suspeito de tráfico de drogas.

A ação fez parte da Operação CODESUL II, que está sendo realizada ao longo da semana com foco no combate ao tráfico doméstico, com forças de segurança em ações integradas.

No local, os policiais encontraram porções de maconha e crack já prontas para venda, além de dinheiro que seria resultado da comercialização das drogas.

A casa, no bairro Jardim das Paineiras, já vinha sendo alvo de várias denúncias enviadas à SIG nos últimos dias, apontando intensa movimentação de usuários e venda constante de entorpecentes. As informações levaram à investigação e ao flagrante desta tarde.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e, depois de passar por exame de corpo de delito, foi levado para as celas da DEPAC, onde ficará à disposição da Justiça até a audiência de custódia.