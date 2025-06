A chegada de três aceleradores lineares ajudará a desafogar a fila para tratamento contra o câncer

Mato Grosso do Sul receberá três aceleradores lineares que vão reforçar a rede de radioterapia no tratamento de câncer. A conquista foi anunciada pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), que vê o investimento como uma medida para desafogar a fila no Estado.

Um dos equipamentos foi entregue na sexta-feira (13) ao HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. Os outros dois devem atender o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, também na Capital, e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas.

O primeiro equipamento que chegou ficará armazenado no próprio Hospital Regional até a conclusão da obra de infraestrutura, prevista para o final do ano. “A obra do HRMS teve alguns contratempos, mas está bastante avançada. A chegada antecipada do aparelho deve inclusive acelerar os trabalhos. Assim que o espaço estiver pronto, o equipamento será instalado”, explicou Resende.

Os equipamentos são do modelo Clinac CX, fabricado pela norte-americana Varian, e utilizam feixes de raios-x e elétrons de alta energia no combate a tumores malignos, benignos e lesões de pele. A aquisição faz parte do PER-SUS (Plano de Expansão da Radioterapia do Sistema Único de Saúde), e cada acelerador tem capacidade para realizar até 1.200 tratamentos por ano, conforme estabelece a Portaria SAES/MS nº 688/2023, do Ministério da Saúde.

Segundo Resende, a chegada desses equipamentos representa um avanço significativo no atendimento oncológico no Estado. “É uma grande conquista para os pacientes com câncer em Mato Grosso do Sul. Um avanço especialmente importante para quem ainda aguarda na fila por tratamento ou precisa se deslocar para outros estados em busca de atendimento”, afirmou.

O aparelho destinado ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão substituirá o equipamento atual, em funcionamento há mais de 30 anos. O novo acelerador será adquirido com recursos de R$10,5 milhões, sendo R$9 milhões do governo federal e R$1,3 milhão de contrapartida do próprio hospital. O convênio deverá ser pago até a próxima semana, segundo o deputado.

Já o terceiro acelerador será instalado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas. A unidade deve protocolar a documentação necessária junto ao Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica), que permite a captação de recursos por meio de doações com dedução no Imposto de Renda. Em paralelo, Resende destinou R$6 milhões em emendas parlamentares para a construção do bunker, espaço necessário para abrigar o aparelho e o Governo do Estado contribuiu com mais R$2 milhões.

Quanto à previsão de funcionamento dos três aceleradores ainda este ano, o parlamentar evitou cravar datas. “Não dá para confirmar. O primeiro pode entrar em operação ainda este ano, se a obra no Hospital Regional for concluída. O do Hospital do Câncer depende da substituição do aparelho antigo, e o de Três Lagoas só deve começar a funcionar em 2026, após a construção do bunker e captação de recursos”.

Mesmo sem um cronograma fechado, o deputado destacou o impacto da iniciativa. “Estamos falando de uma revolução no atendimento oncológico do Estado. Esses equipamentos modernos vão permitir mais precisão, agilidade e, principalmente, reduzir significativamente a fila de espera. Muitos pacientes que hoje precisam ir a São Paulo ou ao Paraná para fazer radioterapia poderão ser tratados aqui mesmo, no Mato Grosso do Sul”.

Inez Nazira