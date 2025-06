Motorista bêbado bate em poste, atira contra o carro e acaba preso em Campo Grande

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (15) na Vila Nossa Senhora das Graças; suspeito tentou esconder a arma após o crime

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo (15) um homem de 33 anos que, após bater o carro em um poste na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, atirou várias vezes contra o próprio veículo. Antes de ser encontrado, ele ainda tentou esconder a arma em um local frequentado por usuários de drogas.

O caso começou a ser investigado após moradores acionarem a polícia relatando tiros e gritos de socorro na região. Quando a equipe da Força Tática chegou ao endereço informado, encontrou um Volkswagen Voyage destruído após colidir com um poste, mas não havia ninguém no local. A perícia e um delegado foram acionados para acompanhar a ocorrência.

Enquanto os policiais averiguavam a situação, o dono do veículo chegou e informou que havia emprestado o carro ao amigo, que pouco depois ligou para relatar que tinha se envolvido no acidente. Segundo ele, o condutor estava com a namorada e ambos teriam seguido a pé pela Avenida Euler de Azevedo.

A equipe então realizou buscas pela região e localizou o casal. O motorista apresentava sinais claros de embriaguez, mal conseguia falar e se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que levou os agentes a lavrar um termo de constatação de embriaguez.

A namorada contou aos policiais que os dois tinham saído de uma tabacaria nas proximidades quando, durante o trajeto, o homem perdeu o controle do carro e bateu no poste. Após o acidente, ele desceu do veículo, sacou um revólver e efetuou diversos disparos contra o próprio carro. Depois, seguiu até um imóvel abandonado na Rua Visconde de Pirajá, conhecido como ponto de usuários de drogas, onde teria deixado a arma com um desconhecido.

Os policiais foram até o local indicado, acompanhados da perícia e do delegado plantonista, mas não encontraram a arma nem o possível receptador.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Depac Cepol. Além do veículo, a polícia também apreendeu os celulares do casal e um cartão bancário pertencente ao homem. O caso foi registrado e segue sendo apurado.

