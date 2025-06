Após ser agredida, jovem procura a polícia e pede proteção contra o marido na Capital

Crime aconteceu no bairro Aero Rancho; suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Uma jovem de 19 anos procurou a polícia no sábado (14) depois de ser agredida pelo marido, de 21 anos, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Segundo informações do registro policial, o homem fugiu logo após as agressões e não foi encontrado, apesar das buscas feitas na região.

Com ferimentos no rosto e os lábios inchados, a vítima contou que foi atacada pelo companheiro dentro de casa. Assim que ele fugiu, ela acionou a Polícia Militar, que fez rondas no bairro e também no endereço do suspeito, mas ele não foi localizado.

Na tentativa de ajudar nas buscas, a jovem acompanhou os policiais pelas redondezas, mas o agressor não foi encontrado. Depois disso, ela foi levada até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde solicitou medidas protetivas para garantir sua segurança. O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil.

