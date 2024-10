Rodovias estaduais terão fiscalização reforçada a partir desta sexta-feira

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) inicia, nesta sexta-feira (11), a Operação Padroeira 2024, com objetivo de intensificar a fiscalização nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, a fim de reduzir o número de graves acidentes.

O policiamento será reforçado nas 14 bases da PMR espalhadas pelo Estado, contando com equipes extras que vão somar, ao todo, 20 viaturas e 90 policiais militares para suprir a demanda que aumenta nesta época de folga prolongada.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que estiverem viajando neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, principalmente, pneus, freios, faróis, e sempre realizar o planejamento de sua viagem, com locais de parada para descanso, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, sempre respeitando os demais motoristas e as leis de trânsito.

A Operação segue até as 6h de segunda-feira (14). Nesse período, serão combatidos as principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e conduzir veículo automotor sem ser habilitado.

