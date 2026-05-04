Usando o cargo, o trabalhador gerava boletos e recebia pagamentos feitos por parceiros

Identificado como L.S.Q., de 29 anos, foi preso pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), suspeito de desviar mais de R$ 280 mil de uma empresa de construção em Campo Grande.

Segundo a polícia, o suspeito foi preso na última sexta-feira, por volta das 9h, em uma padaria cujo endereço não foi divulgado, enquanto tomava café da manhã.

A investigação teve início quando responsáveis pela empresa registraram boletim de ocorrência, informando que o balanço financeiro não fechava.

A documentação indicava a transferência de grandes quantias, que supostamente quitariam débitos em aberto de parceiros comerciais. No entanto, os valores não eram creditados na conta da empresa, o que levantou a suspeita de um esquema de fraude.

O investigado ocupava um cargo estratégico, com acesso a dados financeiros e bancários da empresa. A linha de investigação aponta que ele usou a posição para gerar documentos falsos e abrir contas “frias” em nome da pessoa jurídica da vítima.

Posteriormente, o suspeito teria emitido boletos fraudulentos, levando terceiros a realizar pagamentos indevidos.

No curso da investigação, a equipe de inteligência verificou um padrão estruturado de movimentação dos valores entre contas, com o objetivo de dificultar o rastreamento, sendo todas elas ligadas ao investigado.

Também foram identificados indícios de ocultação patrimonial, com uso de pessoas jurídicas sem lastro operacional e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além de tentativa de desfazimento de bens.

Por meio de medida cautelar, foram determinadas restrições patrimoniais, incluindo o bloqueio de contas bancárias do investigado, bem como a apreensão de um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz, avaliado em aproximadamente R$ 175 mil.

O funcionário foi preso instantes antes de iniciar viagem com destino ao município de Rondonópolis (MT).

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