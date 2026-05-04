TJMS abre vagas de estágio em Campo Grande

São diversas áreas de atuação, com carga horária de 25 horas semanais e bolsa-auxílio de R$ 1.317,80

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto para cadastro reserva de estagiários de nível superior em diversas áreas, com remuneração de R$ 1.317,80.

Conforme publicação no Diário da Justiça desta segunda-feira (4), a seleção busca formar cadastro reserva. Os candidatos serão selecionados pela UPA (Universidade Patativa do Assaré).

Os selecionados irão trabalhar 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, compatíveis com a jornada acadêmica. A bolsa-auxílio será de R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, totalizando R$ 1.317,80 por mês.

As vagas contemplam diversas áreas, com atuação prevista nas unidades do Judiciário estadual em Campo Grande.

Quem pode participar

Estão aptos a participar do processo seletivo estudantes matriculados nos seguintes cursos:

– Administração;

– Ciências Contábeis;

– Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda);

– Direito;

– Enfermagem;

Engenharia Civil;

-Engenharia Elétrica;

– Farmácia;

– História;

– Medicina;

– Psicologia;

– Serviço Social;

– Tecnologia da Informação.

Saiba como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho, pelo site da Universidade Patativa do Assaré clicando aqui.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de provahttp://www.universidadepatativa.com.br objetiva on-line, prevista para o dia 14 de junho, disponível ao longo de todo o dia.

A avaliação terá 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de legislação específica do Tribunal e 10 de conhecimentos específicos da área de formação.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de acertos (15 pontos).

A divulgação do resultado preliminar será no dia 15 de junho, com prazo para interposição de recursos no dia 16. O resultado final está previsto para 18 de junho.

Os candidatos aprovados formarão cadastro reserva e poderão ser convocados conforme a necessidade do Tribunal, observando a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária. A convocação será realizada prioritariamente por e-mail.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração do TJMS.

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