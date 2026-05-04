Senador Nelsinho Trad destina R$ 9,5 milhões em investimentos para obras do Santa Emília, em Campo Grande, e participará da inauguração de complexo esportivo do bairro

O senador Nelsinho Trad destinou recursos para a execução de obras de infraestrutura urbana em Campo Grande, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. O valor de R$ 9.575.191,00 foi aplicado na revitalização e construção de praças, calçadas com acessibilidade e implantação de rota cicloviária no bairro Santa Emília, contribuindo para mobilidade urbana, inclusão e espaços de convivência.

Nesta segunda-feira, o senador participará da cerimônia de inauguração do Complexo Esportivo do Jardim Santa Emília, marcada para às 19h, na Rua Antônio Ignacio de Souza, 258. O evento ocorre a convite da prefeita Adriane Lopes.

Antes do início das obras, o senador Nelsinho se reuniu com a comunidade. (Em anexo, foto da visita com o projeto arquitetônico).

Espaço no Santa Emília

O novo complexo é um espaço público voltado ao esporte, lazer e convivência comunitária, atendendo especialmente moradores da região do Lagoa. A entrega integra as ações da Prefeitura para ampliar o acesso ao esporte e qualificar áreas públicas da Capital.

A estrutura conta com dois ginásios poliesportivos, dois playgrounds, pista de caminhada, academia ao ar livre, academia rústica, pista de skate e espaços para jogos como dama e dominó. O local também possui iluminação para uso noturno, além de chuveiros e bebedouros para apoio aos usuários.

A iniciativa reforça a importância do investimento em espaços públicos como ferramenta de promoção da saúde, inclusão social e fortalecimento da convivência comunitária. A expectativa é de que o complexo amplie o acesso gratuito ao esporte, incentive a prática de atividades físicas e gere mais opções de lazer para as famílias da região.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Campo Grande também avançou na iluminação de mais de 130 campos de futebol, fortalecendo a política de incentivo ao esporte na cidade.

Com a entrega do novo complexo, a população já poderá utilizar imediatamente o espaço, que deverá receber projetos esportivos permanentes e contribuir para a redução do sedentarismo, consolidando o esporte como instrumento de transformação social.

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