Seis bairros de Campo Grande recebem Fumacê nesta segunda-feira para combate ao Aedes Aegypti

Aplicação ocorre entre 16h e 22h e pode ser cancelada em caso de chuva, vento ou neblina

Seis bairros de Campo Grande receberão nesta segunda-feira (12) a aplicação do inseticida conhecido como Fumacê, usado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. A borrifação do veneno, feita no sistema de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, será realizada das 16h às 22h por equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os bairros incluídos no roteiro são Moreninhas, Lageado, Centenário, Tarumã, Batistão e Aero Rancho. Para que o inseticida tenha maior efetividade, é necessário que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos de aplicação, permitindo que o produto atinja os locais onde os mosquitos costumam se esconder.

A ação pode ser adiada ou cancelada em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, como chuva, ventos fortes ou neblina, que comprometem a eficácia do produto.

O Fumacê age principalmente sobre os mosquitos adultos, em especial as fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das arboviroses. Apesar de seu uso pontual, o produto também pode afetar outras espécies de insetos, o que exige uma aplicação criteriosa.

De acordo com o cronograma divulgado, o serviço passará pelos seguintes trechos:

Moreninhas (448) : Rua Amapá Doce, com Rua Peroba Amarela

Lageado (463) : Rua Durando Pereira da Silva, com Rua Rosa Orro

Centenário (458) : Rua Martin Pescador, com Rua Panteras

Tarumã (489) : Rua Sertaneja, com Rua Florão

Batistão (483) : Rua Lagoa Santa, com Rua Lagoa Dourada

Aero Rancho (455) : Rua Barão de Cocais, com Rua Regence



