Ponto de tráfico é fechado em Três Lagoas após fuga de suspeitos

Local funcionava exclusivamente para venda de drogas e foi alvo de ação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no bairro São João

Na manhã desta terça-feira (17), um ponto de venda de drogas foi desarticulado no bairro São João, em Três Lagoas.

A ação foi realizada por investigadores da 3ª Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que identificaram movimentação suspeita no imóvel, com pessoas se aproximando para possíveis negociações.

Com a chegada da equipe, os suspeitos que estavam no local fugiram e não foram encontrados. Um homem abordado nas proximidades confirmou que havia ido até o endereço para comprar drogas.

Durante a vistoria, foram localizadas porções de maconha já separadas para venda, além de balanças de precisão e materiais utilizados no preparo e embalagem. No interior do imóvel, também havia tabletes da mesma substância.

Segundo os investigadores, o espaço não tinha características de residência e era utilizado exclusivamente para a comercialização de entorpecentes.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à unidade policial. As investigações seguem para identificar os responsáveis.

População pode fazer denúncias à polícia para auxiliar no combate ao tráfico e à criminalidade.

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