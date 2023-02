Após colisão frontal, motociclista fica em estado grave na Avenida Tamandaré

Motociclista, não identificado, ficou em estado grave, após colidir com um carro, na Avenida Tamandaré, na madruga desta quarta-feira (8), no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o outro veículo envolvido no acidente, é um Fiat Uno Way, que era conduzido por uma mulher submetida ao teste do bafômetro que, deu negativo.

Sobre a dinâmica do acidente, o boletim descreve que a condutora do carro dirigia no sentido contrário ao da direção do motociclista e ao dar sinal para conversão à esquerda, na Rua Torre do Alto, colidiu de frente com a moto.

No local o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e fez o primeiro atendimento a vítima, encaminhada para a Santa Casa.

A mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e a motocicleta envolvida no acidente para o pátio do Detran.