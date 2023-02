UFGD irá receber mais de R$ 380 mil da Fundect para investimentos em pesquisas

Cinco professores pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) tiveram projetos aprovados no Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores em MS, promovido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect). No total, os projetos arrecadarão R$ 381.778,55 – que serão investidos em bolsas para acadêmicos pesquisadores, equipamentos e materiais de laboratório, além de outros itens relacionados às pesquisas aprovadas no edital.

Uma das pesquisas selecionadas, vai investigar o potencial de combate à obesidade do própolis de abelhas sem ferrão, sob a coordenação da professora Jaqueline Ferreira Campos. Já a professora Simone Simionatto, foi selecionada para orientar uma pesquisa sobre controle de bactérias multirresistentes. Outro projeto aprovado irá realizar pesquisas sobre aditivos vegetais na dieta de frangos, sob orientação do professor Rodrigo Garófallo Garcia. Também selecionada, a professora Kelly Mari Pires de Oliveira vai orientar uma pesquisa que visa desenvolver um gel de aroeira para tratamento de candidíase vulvovaginal. E último estudo que receberá investimento da Fundect é sobre produtos naturais usados pela população do Pantanal que apresentam ação cardiovascular, sob orientação do professor Arquimedes Gasparotto Junior. Ademais, 11 projetos de professores da UFGD também foram aprovados, mas para a lista de espera.

O Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores da Fundect tem como objetivo criar condições favoráveis para que jovens que estão em cursos de doutorado possam prosseguir com suas atividades de pesquisa junto a grupos e redes de reconhecida excelência no estado de Mato Grosso do Sul. Além de garantir que esses jovens continuem desenvolvendo suas pesquisas no estado, o edital também visa fomentar pequisas em áreas consideradas de vanguarda científico-tecnológica ou em temas estratégicos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Conforme estabelecido pela Fundect, cada projeto receberá auxílio financeiro de até R$ 50 mil para despesas de capital e de custeio para a execução do projeto. Os recursos liberados pela Fundect também visam garantir uma bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial no valor mensal de até R$ 1.100,00 para o bolsista indicado pelo coordenador do projeto, por no máximo 24 meses.

PROJETOS APROVADOS

1 – Própolis de abelhas sem ferrão: avaliação do potencial antiobesidade e desenvolvimento de produto biotecnológico – orientadora: Jaqueline Ferreira Campos

2 – Desenvolvimento de alternativas terapêuticas para o controle de bactérias multirresistentes – orientadora: Simone Simionatto

3 – Aspectos produtivos e qualitativos da inclusão de aditivos fitogênicos em dietas para frangos de corte – orientador: Rodrigo Garófallo Garcia

4 – Desenvolvimento de gel vaginal de aroeira e combinações com antifúngicos para o tratamento de candidíase vulvovaginal – orientadora: Kelly Mari Pires de Oliveira

5 – Desvendando a caixa preta da microrregião do baixo pantanal sul-mato-grossense: etnoprospecção de novos fármacos com ação cardiovascular a partir de produtos naturais – orientador: Arquimedes Gasparotto Junior