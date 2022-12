Novo trailer do filme ‘Super Mario Bross’ é divulgado

Um novo trailer de ‘Super Mario Bross O Filme’ foi divulgado nessa terça-feira (29). O longa da Illumination Animation, em parceria com a Nintendo, tem previsão de ser lançado em 2023.

No filme, o encanador da Nintendo precisa ajudar a princesa Peach (Anya Taylor-Joy) a defender o Reino do Cogumelo contra a invasão do vilão Bowser (Jack Black). Além de Chris Pratt como o tradicional herói dos games, o elenco conta com Charlie Day (“Círculo de fogo”) como Luigi e Seth Rogen (“O rei leão”) como Donkey Kong.

Já na dublagem em português, Raphael Rossatto dará a voz de Mario, ao lado de Manolo Rey (Luigi), Eduardo Drummond (Toad), Márcio Dondi (Bowser) e Carine Eiras (Princesa Peach).

Confira o trailer:

Se jogue no novo trailer de #SuperMarioBrosFilme pic.twitter.com/eJ1eMX3GCM — Universal Pictures Brasil (@UniversalPicsBr) November 29, 2022

