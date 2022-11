Receita Saudável: bolo de caneca de cacau com aveia

Prato é aliado da TPM e médica diz que cacau melhora o humor cerebral

Se for prático, com certeza será um excelente aliado, principalmente para os que levam uma vida agitada e vivem de casa para o trabalho com pouco tempo para produção. Popular e agradável à maioria dos paladares, o chocolate vai bem com tudo, inclusive em uma receita saudável. Pensando nisso preparamos essa dica de receita, indicada para quem gosta de alimentação saudável, em Campo Grande.

Unindo o rápido ao saboroso, Maria Caroline Palieraqui, jornalista, tem uma receita de bolo de caneca de cacau com aveia, que, além de tudo, ainda dá uma forcinha nos dias de TPM.

“Recentemente minha nutricionista incluiu esse bolinho em minha dieta para o meu café da manhã. Além de ser uma delícia e bem prático de preparar, é uma opção saudável quando bate a vontade de um docinho, principalmente durante a TPM. Outra vantagem é que a receita tem aveia, garantindo fibras para minha dieta e saciedade para enfrentar a manhã”, relata.

Sobre a TPM, ao ser questionada se o chocolate de fato faz bem neste período ou pode ser consumido, a ginecologista e obstetra da Unimed Campo Grande, Dra. Vanessa Chaves Miranda, diz: “pode, desde que seja um 70% cacau, por exemplo. O cacau aumenta o triptofano, que é o responsável por melhorar o humor cerebral”.

Bolo de caneca de cacau com aveia

Ingredientes

1 ovo

30 gramas de cacau 70%

2 scoop de aveia em flocos finos ou a mesma medida de farinha de aveia

4 colheres de sopa de leite integral

1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma caneca ou vasilha pequena que possa ir ao micro-ondas adicione o ovo, 15 gramas de cacau 70% e 2 colheres de sopa leite integral

Mexa tudo até obter uma mistura homogênea

Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até que incorpore à massa

Coloque a mistura no micro-ondas por 1 minuto

Retire a vasilha do micro-ondas e faça pequenos furos na massa com o auxílio de um garfo

Em outra vasilha pequena, acrescente 2 colheres de sopa de leite integral, 15 gramas de cacau 70% em pó

Mexa, com cuidado, até que todos os ingredientes virem uma calda

Jogue a calda no bolinho e aproveite

Com informações da assessoria de imprensa da Unimed Campo Grande.