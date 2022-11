Energisa dá desconto de 50% em contas atrasadas

Clientes da Eergisa que tem contas atrasadas, podendo quitar suas dividas com até 50% de descontos do valor pendente, ou o parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou boleto é o que esta prevendo a Black Friday de Negociações Energisa. A iniciativa é valida para os clientes das 11 distribuidoras do Grupo Energisa.

O cliente que estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) ou diretamente pelo site (clicando aqui) tendo em mãos os documentos pessoais de identificação.

A campanha ocorrerá durante todo o mês de novembro, as negociações dos débitos podem ser realizadas sem sair de casa, utilizando apenas canais digitais de atendimento. A Black Friday segue até o dia 30 de novembro com ofertas especiais para facilitar a vida dos clientes.