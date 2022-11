Papai Noel chega ao centro da Capital neste sábado

O Natal está chegando e com ele o período mais aguardado pelo comércio. É a hora de presentear os amigos e aqueles que mais amamos e para dar um empurrãozinho na compra dos presentes, a Prefeitura de Campo Grande está com uma parceria com o Pátio Central Shopping, com descontos especiais para servidores municipais.

Os descontos chegam junto com o Papai Noel, que neste sábado, 5 de novembro, visita o local. Ele virá no famoso Busão da Alegria com diversos personagens para encantar o público. O percurso começará às 10 horas na praça Ary Coelho e percorrerá parte do centro fazendo sua parada no Pátio Central Shopping, às 11h, onde o Papai Noel fará um cortejo com os personagens.

Para aproveitar o passeio, diversas lojas já estão dando descontos aos servidores municipais. A redução vai de 10% a 25% em cosméticos, óculos, joias e semijoias. Para ter certeza do valor do desconto, pergunte na loja se ela está fazendo parte da ação e quais produtos estão na promoção.

“Esta é mais uma ação que apoiamos para fomentar o comércio e fazer a nossa economia girar. Vemos que os números de Campo Grande estão cada dia mais positivo e a expectativa é fechar o ano com superávit na nossa economia”, diz Adelaido Vila, titular da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

O passeio com o Papai Noel pelo centro da cidade será 100% gratuito para quem quiser viver esse momento mágico. Vagas limitadas e menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis.

Acompanhe o trajeto: A partir das 10h, Rua 14 de Julho – Praça Ary Coelho, Rua Barão do Rio Branco, Rua Padre João Crippa, Rua Dom Aquino, Rua 14 de Julho, Rua Maracaju, Av. Calógeras

Chegada: Rua Marechal Rondon, 1380 – Pátio Central Shopping

Serviço – O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1380 – Centro – Campo Grande (entrada também pela Dom Aquino). As lojas funcionam das 8h às 19h e Praça de Alimentação, das 8h às 20h, de segunda a sábado.

Com informações da assessoria.