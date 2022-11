TSE divulga os números computados pelo PARDAL nesta eleição

O aplicativo Pardal criado para denunciar irregularidades nas eleições encerrou mostrando que segundo turno teve menos reclamações em comparação com o primeiro turno. O aplicativo encerrou com 126 chamados no total em todo o MS neste segundo turno.

Na Capital foram 60 denúncias contra 187 no primeiro turno. O Pardal, ferramenta digital criada em 2014 com este intuito, permite que o cidadão registre reclamações contra candidatos ou partidos.

Tudo é enviado ao MPE (Ministério Público Eleitoral), responsável por levar o protesto à Justiça Eleitoral. Cabe ao juiz julgar se o conteúdo é pertinente ou não. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em todo o Brasil foram 10,8 mil denúncias na primeira fase da eleição.

Os dados revelam, ainda, que foram recebidas 3,6 mil denúncias referentes a candidatos a deputado estadual, 3,4 mil a deputado federal, 1,4 mil a presidente e 738 a governador.