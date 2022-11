Inscrições para ingresso no Instituto Mirim começam nesta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (5), adolescentes der 14 a 16 anos, podem se inscrever para a seleção 2023 do IMCG (Instituto Mirim de Campo Grande). Para fazer a inscrição o candidato tem de ter nascido entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008.

O instituto oferece cursos de noções básicas para o mercado de trabalho e encaminha os jovens para vagas de emprego. No local, enquanto fazem o curso, o adolescente recebem alimentação e apoio pedagógico. O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de novembro.

Sobre a data e horário da entrevista social, o candidato será informado por meio de comprovante impresso. A lista dos beneficiados aprovados na seleção será divulgada no em fevereiro de 2023, no site da instituição.

Ao iniciarem as atividades os adolescentes participarão do Programa de Qualificação Socioprofissional, curso de noções básicas para o trabalho, com atividades de convivência e fortalecimento de vínculos e capacitação profissional, que contemplam oficinas de educação social, emocional, cultural, e ainda, oficinas técnicas de capacitação para o mercado de trabalho.

Clique aqui para fazer inscrição.

Requisitos – Para se inscrever é necessário estar no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), com os dados atualizados do responsável familiar e demais componentes familiares residentes no domicílio; ter comprovante do NIS(Número de Inscrição Social), do responsável legal, do adolescente e dos demais componentes familiares, atualizado nos últimos 24 meses; a família tem que ter renda per capita de até meio salário mínimo; tem que estar matriculado e frequentando o ensino regular e participar das entrevistas sociais e apresentar todos os documentos solicitados no comprovante de inscrição.