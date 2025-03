1º morte por chikungunya em 2025 é registrada em Mato Grosso do Sul

Nesta setxa-feira(07), foi divulgado o boletim epidemiológico que confirmou a primeira morte por chikungunya no estado em 2025. Ao todo são 2.448 casos prováveis, sendo 309 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

A vítima era uma idosa de 84 anos moradora da cidade de Dois Irmão do Buriti. O falecimento foi no dia 04 de fevereiro, mas a confirmação da morte pela doença ocorreu no último dia 06 de março. A vítima não tinha comorbidades.

Cinco municípios estão com alta incidêmncia da doença, são eles: Jateí, Sonora, Paraíso das Águas, Glória de Dourados e Maracaju.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.