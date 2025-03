Mulher investigada por tentar matar o filho de três anos vai presa em Anastácio

Na tarde da última quinta-feira (6), a polícia prendeu uma mulher investigada por tentativa de homicídio contra o próprio filho três anos em Anastácio.

O caso que inicialmente era tratado como maus-tratos, ganhou novos desdobramentos após surgirem elementos que indicam risco iminente à vida da vítima. O ocorrido veio à tona no último dia 3 de março, após denúncias de que ela estaria maltratando o filho. A prisão preventiva foi solicitada mas o pedido foi indeferido pela Justiça.

Após a soltura, novas provas foram obtidas e então foi solicitiada novamente a prisão da investigada que foi aceita pelo juiz da comarca.

O menino foi visto na unidade hospitalar com desidratação, desnutrição severa, múltiplos ferimentos, queimaduras e marcas nos punhos, indicando que teria sido amarrado. No laudo médico, consta que se a vítima não tivesse recebido atendimento a tempo, poderia ter morrido.

No depoimento do médico que atendeu a criança, ele relata que a mãe não levou a criança espontaneamente ao hospital, sendo forçada por populares a buscar atendimento.

A Delegada responsável pelo caso, Tatiana Zyngier, disse que as agressões físicas e psicológicas contra a criança não foram episódios isolados, mas sim um padrão constante de abusos e que em nenhum momento, a investigada demonstrou arrependimento ou remorso por suas atitudes.

Ainda segundo ela, o homicídio pode ocorrer de diferentes formas, não se limitando a atos de violência direta. “A negligência extrema, como a privação de alimento, água e atendimento médico básico, pode ser tão letal quanto outros meios de execução”, justificou.

