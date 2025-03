Filho agride e ateia fogo no próprio pai de 79 anos em Naviraí

Idoso sofreu queimaduras graves e teve a casa incendiada; autor foi encontrado inconsciente no local

Um idoso de 79 anos sofreu queimaduras graves após ser agredido e ter o corpo incendiado pelo próprio filho, de 53 anos, na tarde de quinta-feira (6), na zona rural de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. O agressor também ateou fogo na casa da família, que foi completamente destruída. Ele foi encontrado inconsciente no local e, após atendimento médico, acabou preso em flagrante.

A Polícia Militar foi acionada depois que o idoso deu entrada no hospital da cidade com ferimentos severos. No local, a filha da vítima relatou que o irmão havia cometido a agressão e que a mãe deles ainda estava na casa, sozinha com o autor.

Os policiais foram até a residência e encontraram a idosa de 73 anos tentando conter o fogo com uma mangueira, enquanto pedia ajuda para salvar o filho, que ainda estava dentro do imóvel. Com a casa tomada pela fumaça, os militares entraram e localizaram o homem desmaiado na cozinha, de onde foi arrastado para fora e encaminhado ao hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas a casa foi completamente destruída.

No caminho para o atendimento, ele recuperou a consciência, mas disse não lembrar do que havia acontecido. Após receber cuidados médicos, foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, onde foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e incêndio criminoso. Já o idoso, devido à gravidade das queimaduras, foi transferido para um hospital em Campo Grande.

