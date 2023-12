Iagro prorroga até 31 de dezembro prazo para declarar rebanhos

Em publicação feita no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, a Iagro (Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) prorrogou, em caráter excepcional, a Atualização Cadastral e a Declaração Semestral de Rebanhos das explorações pecuárias, etapa novembro de 2023, nas regiões do Planalto e Pantanal. O prazo anterior vencia nesta quinta.

A prorrogação atende solicitação feita em ofício encaminhado pela Acrissul à Iagro. “Diante do momento, onde diversas regiões rurais do Estado vêm atravessando por dificuldades, com a seca, focos de incêndios e, agora, com chuvas limitando o acesso em muitas propriedades e até mesmo os trabalhos de muitos produtores, principalmente da região pantaneira, sentimos a necessidade de preitearmos a referida demanda junto à esta Iagro”, justificou o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, na correspondência enviada.

Segundo a publicação feita pela Iagro, as propriedades que exploram pecuária que não fizeram a Atualização Cadastral e a Declaração Semestral de Rebanhos até 30 de novembro de 2023, estarão automaticamente bloqueadas e serão desbloqueadas mediante a Atualização Cadastral e a Declaração Semestral de Rebanhos, sem a aplicação de penalidades, até o prazo final estabelecido na portaria.

De acordo com levantamento da Iagro divulgada no dia 20 de novembro, 9.990 propriedades haviam apresentado a declaração, o que representava então 14,34% dos envolvidos. O rebanho bovino de MS está estimado em 18,6 milhões de cabeças.

A atualização cadastral é feita em duas campanhas, nos meses de maio e agora em novembro. Nestes períodos os produtores devem fazer a atualização do seu rebanho, em relação a mortes e nascimentos, para chegar na atualização completa do seu rebanho, além de outras espécies.

A declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d’angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

Foi disponibilizado um telefone para retirar as dúvidas dos produtores por meio do 0800-647 67 13. A Iagro também colocou nas redes sociais um tutorial para realização do procedimento cadastral. Clique AQUI para acessar.

