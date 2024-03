1ª Semana Comemorativa de Alusão às Matrizes Africanas acontece a partir de hoje em Três Lagoas

Em Três Lagoas será realizada a 1ª Semana Comemorativa de Alusão às Matrizes Africanas de Três Lagoas entre os dias 18 e 27 de março. O objetivo é promover a diversidade cultural, étnica e religiosa na cidade.

A abertura oficial do evento será realizada no dia 21 de março, as 19h, no anfiteatro (plenarinho), da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas.

De acordo com dados publicados no jornal BBC News, as denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106%, de 2022 para 2023. As denúncias, em maioria, partiram de praticantes de religiões de matriz africana (umbanda, candomblé e culto ao orixá).

E de cada 10 denúncias, 6 eram feitas por pessoas do gênero feminino, o que mostra que estes ataques são dotados de uma dupla exclusão

Para a realização dessa semana e debater as questões de cultura de matriz africana, foi usado de suporte, a a Lei nº 4.076 de 19 de setembro de 2023 .

Programação:

Dia 21 (Quinta-feira)

18:30h – Abertura Oficial da 1ª COMEMORATIVA DE ALUSÃO ÀS MATRIZES AFRICANAS DE TRÊS LAGOAS, na sala de vidro da Diretoria de Cultura, localizada a Av. Rosário Congro, 560 – Centro, no município Três Lagoas / MS.

Dia 22 (Sexta-feira)

19h – Roda de capoeira e apresentação da roda de Candomblé na Feira Central.

Dia 23 (Sábado)

19h – Roda de capoeira e apresentação da roda de Umbanda na praça Ramez Tebet.

Dia 27 (Quarta-feira)

19h – Live de fechamento da 1ª COMEMORATIVA DE ALUSÃO DAS MATRIZES AFRICANAS DE TRÊS LAGOAS.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

