Trabalhadores da Educação da UFGD iniciam greve nesta segunda

Servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Grande Dourados e do Hospital Universitário HU-UFGD tomaram a decisão, após a Assembleia Geral Ordinária do SINTEF, em aderir a partir desta segunda-feira (18), à greve nacional da categoria por tempo indeterminado.

As principais pautas reivindicadas são: recomposição salarial, reestruturação da carreira e equiparação de benefícios, tendo em vista a ausência de propostas do Governo Federal. A greve também busca chamar atenção para questões relacionadas à precarização do serviço público e à defesa da educação de qualidade.

Tanto a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos (Fasubra) quanto o SINTEF já estavam em Estado de Greve desde dezembro de 2023, mas o Governo Federal não avançou nas negociações com a categoria.

Fundo de Greve: Foi aprovada a criação do Fundo de Greve de 1% que financiará as lutas e enfrentamentos. Esse fundo cobrirá os custos de envio e manutenção da delegação do SINTEF no Comando Nacional de Greve, além de possíveis caravanas e infraestrutura para as atividades.

