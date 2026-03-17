Conselho de Ética da Câmara Federal vota o caso Pollon e ocupação da mesa diretora

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados convocou para esta terça-feira (17), a leitura e votação dos pareceres das duas representações contra o deputado federal Marcos Pollon (PL), por manifestações em defesa da anistia aos presos de 8 de janeiro.

A primeira representação é contra Pollon e mais dois deputados federais, Zé Trovão (PL) e Marcel van Hattem (Novo) por ocuparem a mesa diretora da Câmara Federal e impedirem a realização de sessão plenária. O motivo seria para que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), pautasse a Lei da Anistia, que garantiria a liberdade aos envolvidos dos ataques de 8 de janeiro. Já a segunda seria por discurso feito em Campo Grande, que proferiu ofensas ao Motta.

De acordo com própria defesa, a conduta estaria de acordo com o direito à livre manifestação. “Meu único ‘crime’ foi falar, falar em defesa de pessoas que eu conheço, que acompanho há anos, falar contra injustiças, falar pela liberdade e pela anistia de pessoas que sofreram perseguição política e daqueles que perderam a vida injustamente na cadeia. Se isso virar motivo para processo disciplinar, algo está muito errado”, declarou.

De acordo com o deputado, foram relatados condições desumanas que os manifestantes presos têm enfrentado, incluindo casos de tortura, violência, humilhação e negligência. Ainda segundo a equipe do representante, o Conselho de Ética teria acumulado diversas irregularidades e “ineditismos”. Sendo elas: o julgamento coletivo dos três envolvidos da primeira representação, o impedimento do depoimento das testemunhas indicadas por Pollon e a realização de sessões extraordinárias às quintas e sextas-feiras.

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) passou a acompanhar o caso após Ricardo de Sequeira Martins, advogado de Pollon, denunciar que a comissão não estaria assegurando condições mínimas para o exercício da advocacia e renunciou logo após.

Por Lucas Artur