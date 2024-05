Suspeito de estuprar enteada é preso em Naviraí

Ontem, terça-feira (14), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 33 anos identificado como D.C.S por estupro de vulnerável de sua enteada de 13 anos. O inquérito policial tramita em segredo de justiça.

O suspeito permanece preso, passível as ordens do Poder Judiciário. A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Naviraí, com apoio da Delegacia Regional de Polícia (DRP),

O crime está previsto no art. 217-A do Código Penal.

