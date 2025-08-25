Roberto Carlos traz turnê a Campo Grande nesta segunda-feira

Campo Grande se prepara para receber um dos maiores ícones da música brasileira: Roberto Carlos. No dia 25 de agosto, véspera de feriado, o cantor se apresenta às 19h no Bosque Expo, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796, como parte da turnê “Eu Ofereço Flores”. Conhecido por sucessos que atravessam gerações, o show promete levar o público a uma viagem de nostalgia, emoção e romantismo.

Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site blacktag.com.br, com opções para diferentes públicos e faixas de preço. No setor Azul, as mesas para oito pessoas contam com localização privilegiada e uma garrafa de champanhe inclusa, ao valor de R$ 10.000 por mesa. Já o setor Amarelo oferece mesas também para oito pessoas, com champanhe incluso, por R$ 8.500 a mesa completa ou R$ 1.070 por cadeira individual. Para quem prefere assentos individuais, o setor Verde tem ingressos a partir de R$ 300, enquanto o setor Branco oferece cadeiras a partir de R$ 200.

A classificação etária do evento é de 18 anos. As vendas físicas podem ser realizadas na Barbearia A Banca Santa Fé, situada na Rua Antônio Maria Coelho, 4220. Além disso, as mesas estão sendo comercializadas via WhatsApp pelo número (67) 98113-3736. Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone (67) 98478-6169.

Amanda Ferreira