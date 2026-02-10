Trabalhadores que ganham até R$5 mill receberão mensagens sobre limites do Imposto de Renda

Mensagem vai chegar pelo whatsapp e pelo Gov.Br para orientar o cidadão a consultar o próximo contracheque e, em caso de dúvidas, buscar esclarecimentos diretamente com o empregador. Qualquer outra mensagem em nome da Receita é falsa

Nos próximos dias, trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$ 5.000 receberão alertas sobre os novos limites do Imposto de Renda por meio da Caixa Postal do GOV.BR e do WhatsApp.

A mensagem orienta o cidadão a consultar o próximo contracheque e, em caso de dúvidas, buscar esclarecimentos diretamente com o empregador, evitando ruídos e reduzindo a necessidade de atendimento presencial.

O aviso também esclarece que a medida é acompanhada de ajustes na tributação de contribuintes com rendimentos mais elevados, garantindo equilíbrio fiscal.

Quem ganha acima de R$ 5 mil e até R$ 7.350 vai pagar menos IR do que pagavam antes.

A iniciativa busca levar informações públicas de forma direta aos cidadãos, fortalecendo o acesso a seus direitos e às regras que impactam sua vida financeira. O envio é gratuito, não exige cadastro, pode ser confirmado no gov.br e permite ao trabalhador escolher se deseja continuar recebendo comunicações oficiais do Governo do Brasil.

O Governo do Brasil e a Receita Federal do Brasil não enviam pedidos de dados pessoais, como CPF ou endereço, não encaminham links e não solicitam qualquer tipo de pagamento pelo WhatsApp. O selo azul de conta verificada e o recebimento da mensagem pela Caixa Postal do GOV.BR garantem que a fonte da informação é oficial.

Com informações da Agência Gov.

