Secretaria emite alerta após primeiro caso de morcego com raiva ser confirmado na Capital

Um morcego infectado pelo vírus da raiva foi identificado dentro da área urbana de Campo Grande, no Bairro Vivendas do Bosque. O animal foi localizado no quintal de uma residência após a moradora notar que ele estava caído no chão.

Segudno a prefeitura, embora a maioria dos morcegos presentes na cidade se alimente de frutas e insetos e não represente perigo em condições normais, eles podem carregar o vírus e transmiti-lo a outros mamíferos, como cães, gatos e pessoas, especialmente quando há contato direto.

O alerta é maior quando o animal apresenta comportamento fora do habitual, como permanecer no chão, entrar em residências ou demonstrar dificuldade para voar. Nesses casos, a orientação é não tocar no morcego e evitar a aproximação de pessoas e animais domésticos até que o recolhimento seja feito por equipes especializadas. Após a captura, o animal passa por exames laboratoriais para confirmação da doença.

Se houver contato direto com morcegos em situação suspeita, a recomendação é procurar atendimento médico para avaliação e possível início de tratamento preventivo contra a raiva.

Especialistas também reforçam a importância da vacinação anual de cães e gatos, considerada uma das principais formas de impedir a circulação do vírus entre animais e humanos.

Serviço

O recolhimento de morcegos com comportamento atípico pode ser solicitado pelos telefones, o geral: (67) 3313-5000

Telefones: (67) 2020-1801 / (67) 2020-1789. O funcionamento é de segunda a Sexta das 07 às 17h.

Telefone: (67) 2020-1794 – Está disponível de Segunda a Sexta-feira das 17h às 21h – segunda a sexta, sábados / domingos e feriados das 06h às 22h:

Caso o animal seja encontrado fora do horário de atendimento, a orientação é isolá-lo com cuidado, utilizando recipientes como baldes ou caixas, sem contato direto, até que o serviço possa ser acionado.

