Gerson Claro apresenta moção de congratulação por posse de Alexandre Magno no CNMP

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), apresentou nesta terça-feira (10), durante sessão plenária, moção de congratulação ao promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, pela posse como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2026–2028.

A homenagem faz referência à solenidade de posse realizada em Brasília, na última terça-feira (9). Integrante do Ministério Público sul-mato-grossense desde 2004, Alexandre Magno foi indicado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e aprovado pelo Senado Federal. Ele exerceu dois mandatos consecutivos como procurador-geral de Justiça, entre 2020 e 2024, período marcado por ações de modernização administrativa e fortalecimento da atuação institucional.

Para o deputado Gerson Claro, a posse representa o reconhecimento de uma trajetória sólida e fortalece a presença de Mato Grosso do Sul em um dos principais órgãos do Ministério Público brasileiro.

Antes de assumir o cargo no CNMP, atuou como procurador-geral adjunto de Justiça Jurídico e chefe de gabinete da Procuradoria-Geral.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram