WhatsApp apresenta falhas e usuários relatam instabilidade no envio de mensagens neste sábado (12)

Problemas afetaram principalmente grupos e atualização de status; relatos vieram do Brasil e de outros países

Usuários do WhatsApp enfrentaram dificuldades para usar o aplicativo na manhã deste sábado (12). As principais queixas envolvem falhas no envio de mensagens, especialmente em grupos, além de problemas para visualizar ou atualizar o status.

No Brasil, o assunto ganhou força nas redes sociais, e o termo “WhatsApp” rapidamente entrou para os trending topics da plataforma X (antigo Twitter), com internautas de diferentes regiões comentando a instabilidade.

Apesar da repercussão, os problemas não se limitaram ao país. Usuários de outras partes do mundo também relataram falhas semelhantes, indicando que a instabilidade pode ser global.

Até o momento, a Meta — empresa responsável pelo WhatsApp — ainda não se pronunciou oficialmente sobre a causa da falha.

