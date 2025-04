Homem é encontrado morto em córrego de distrito rural de Campo Grande

Vítima estava desaparecida havia dois dias e foi vista pela última vez consumindo bebida alcoólica com conhecidos

O corpo de um homem de 48 anos foi encontrado na manhã deste sábado (12) em um córrego no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. A vítima, que estava desaparecida havia dois dias, foi localizada no mesmo ponto onde, segundo testemunhas, foi vista consumindo bebida alcoólica com outras duas pessoas.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), uma das pessoas que estavam com o homem foi localizada em casa e levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, embora ainda não haja informações sobre a motivação do crime ou sobre como a vítima foi morta. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico, que deverá indicar a causa da morte.

