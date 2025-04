Suspeito invade casa, cai do teto e atira contra policiais durante fuga em Água Clara

Homem de 36 anos tentou escapar pulando telhados, caiu duas vezes e foi preso após resistir com agressões e insultos racistas

A noite de sexta-feira (11) foi marcada por uma perseguição inusitada e violenta em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após invadir uma casa, cair do forro direto na sala da residência e atirar contra policiais militares durante a fuga.

O episódio começou por volta das 20h, na Rua Abelo Ferreira. A dona da casa acionou a Polícia Militar depois de ser surpreendida pelo suspeito despencando do telhado dentro da sua sala. Sem dizer nada, ele saiu correndo e iniciou uma tentativa de fuga saltando muros e passando por cima das casas vizinhas.

Durante a perseguição, um dos policiais localizou o homem correndo sobre os telhados. Ao ser confrontado, ele sacou uma arma e disparou contra o agente, que não foi atingido. O policial revidou com dois tiros, e logo depois, o suspeito caiu novamente de um telhado.

Mesmo machucado, ele continuou resistindo. Foi localizado dentro de outra residência, onde tentou agredir os policiais com socos e chutes. Além da violência física, também proferiu ofensas racistas, chamando um dos militares de “macaco”. Para contê-lo, os agentes precisaram utilizar balas de borracha.

Após ser imobilizado, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde permanece detido. Ele deverá responder por tentativa de homicídio, resistência à prisão, injúria racial e invasão de domicílio.

