VÍDEO: Moradores pegam carona em caminhão cegonha após caos no RJ

Com o caos instalado no Rio de Janeiro após mais de 30 ônibus terem sido queimados em represália à morte de um miliciano, cariocas se arriscaram para conseguirem chegar em casa.

Em vídeo que circula nas redes sociais, mais de 20 pessoas aparecem se equilibrando na carroceria de um caminhão cegonha.

Os ataques são em represália à morte do sobrinho do chefe da milícia Zinho, na comunidade Três Pontes. Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão, morreu em conflito com a Polícia Civil.

