Prefeito de Ribas do Rio Pardo ingressa no PT e partido tem primeira prefeitura em MS

O PT (Partido dos Trabalhadores) ganhou uma prefeitura em Mato Grosso do Sul. Isso porque o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, trocou, há, aproximadamente, 15 dias, o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) pelo PT. Para o prefeito, a troca não é uma mudança radical, pois ele mantêm sua ideologia inalterada. “Eu continuo como prefeito de esquerda, era do PSOL e passei para o PT porque o PSOL, infelizmente, tem aquela dúvida se é ou não base do governo federal. E eu sempre fui base, fizemos campanha para o governo federal e não queria ter essa dúvida. Então, nada mais lógico do que eu estar dentro do próprio partido do governo federal”, disse.

Quanto à disputa em 2024, o prefeito fez questão de declarar que ainda não decidiu se irá ser candidato à reeleição no município. “Eu posso ser candidato! Não tenho essa situação como afirmativa, ainda. Até porque, para ser candidato à reeleição, é necessário passar por todo um processo de discussão interna e tudo mais”, afirmou o prefeito João Alfredo.

Longe dos anos vindouros, com a vinda de João Alfredo para o partido, o PT ganha seu primeiro prefeito em MS, na atualidade. O partido, que quase se desintegrou com a prisão de Lula, conseguiu se reinventar, elegendo, na última eleição, dois deputados federais e três estaduais. Além do retorno do próprio Lula, à presidência do país.

A troca de partido de Danieze significa uma perda para o PSOL, já que ele foi o primeiro prefeito eleito do partido, no Estado. Em 2008, foi candidato a vice-prefeito da chapa que venceu as eleições e se tornou o primeiro e único vice que renunciou ao cargo por não concordar com as ações do então prefeito. Ganhou a disputa para a prefeitura em 2020.

Distante 102 km de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo ganhou destaque, nos últimos anos, por viver o auge do crescimento econômico e populacional, com a construção de uma das maiores fábricas de celulose do mundo. A cidade foi escolhida para sediar o Projeto Cerrado, da empresa Suzano, que atraiu mais de 10 mil trabalhadores temporários e investimentos de R$ 22,2 bilhões.

Eleições 2024

Segundo o deputado Zeca do PT, o apoio do presidente Lula será um grande diferencial na disputa em 2024, porque, na sua avaliação, já ter trabalho reconhecido à frente do governo federal. “No ponto de vista da economia, parece que já está definido que, ainda este ano, o Brasil volta a ser a 9ª economia do mundo. O custo de vida está cada vez mais barato, a inflação, cada vez mais sob controle. O próprio mercado financeiro reconhece que não esperava um resultado tão positivo, em um tempo tão curto”, disse. Destacou também a retomada dos programas sociais e investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), como fatores que farão com que esse seja um forte apoio às eleições municipais. “Lula passa a ser, de novo, o grande protagonista, principal cabo eleitoral nas eleições municipais, principalmente nas Capitais, em 2024”, pontuou Zeca.

O deputado disse, ainda, que ficou surpreso com a avaliação da pré-candidata do PT em Campo Grande, Camila Jara. “A última pesquisa que vi mostra a Camila bem ranqueada, eu, pessoalmente, não esperava que ela já começasse com quase 8%, acho que ela aglutina todo o PT, o campo progressista, de centro-esquerda. Se a gente tiver a capacidade de fazer isso, evidentemente que com o peso do Lula, entraremos na disputa ao segundo turno. Eu estou trabalhando para fazer uma grande bancada de vereadores, onde for possível, com pré-candidaturas e negociar a possibilidade indicar vices”, finalizou.

Por – Daniela Lacerda

