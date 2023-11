Vídeo: Dona de restaurante é presa por envenenar clientes com bombom

A dona de um restaurante no centro do Rio de Janeiro (RJ) foi presa por envenenar clientes. A mulher também é servidora pública.

A suspeita foi presa quando chegava para trabalhar no estabelecimento. Após quase sete meses de investigação, a polícia descobriu que a mulher tentou matar dois clientes com trufas envenenadas.

O crime teria sido motivado após a mulher ter pedido dinheiro emprestado, mas não pagou. O filho de uma das vítimas, de apenas oito anos, chegou a comer o doce e passou mal.

Veja o vídeo:

Com informações do SBT News.

