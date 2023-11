Final de semana de extremos climáticos no Centro-Oeste pode ter corte de luz

O calor extremo que atinge Mato Grosso do Sul, região do Centro-Oeste e o Sudeste do país, pode ter precedentes ainda mais graves como interrupções no fornecimento de energia elétrica. Os dados foram divulgados pelo MetSul Meteorologia na tarde de ontem (13), alertando a população para casos graves que poderão ocorrer no próximo final de semana, onde temperaturas podem registrar temperaturas acima dos 46ºC.

De acordo com os dados dos meteorologicos do Metsul, as interrupções no fornecimento de energia elétrica não serão apagões, mas cortes localizados por problemas na rede de distribuição em razão das altas temperaturas.

A última onda de calor extremo em setembro, o estado de Goiás sofreu com muitos cortes de energia durante o período extremamente quente, como frequentes quedas de energia e oscilações.

Na tarde de ontem (14), o município de Aragarças (GO), foi a cidade mais quente do país, com 42,9ºC. Coxim (MS), ficou na segunda colocação no ranking com 42,6ºC, seguido por Porto Murtinho, com 42,2ºC, conforme números do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calor vai piorar ….

Conforme informações do Inmet e também do MetSul, neste final de semana são esperados ondas de calor elevadas e a região Sudeste e Centro-Oeste, que poderá atingir recordes de temperaturas acima do esperado.

Cuidados.

Beba bastante água

Use filtro solar

Evite horários das 10h até as 17h.

Pratique exercícios físicos

