Policia Civil prende em flagrante autor de violência doméstica, ameaças e tráfico Internacional de munições

Na tarde do último domingo (12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, efetuou a prisão em flagrante de C.P.D.S., de 46 anos, pelos crimes de injúria e ameaça praticados contra sua companheira de 45 anos. Além disso, o indivíduo foi detido por posse irregular de munições de calibre permitido e por importação ilegal de munição estrangeira, configurando tráfico internacional de munições.

A prisão ocorreu após a vítima procurar a delegacia para relatar a violência doméstica que vinha sofrendo nas mãos de seu companheiro. Após o devido atendimento na unidade policial, a vítima retornou para casa. No entanto, menos de 30 minutos depois, C.P.D.S. chegou à residência alcoolizado, proferindo injúrias e ameaças contra sua companheira.

Diante dessa grave situação, uma equipe da Delegacia de Ribas do Rio Pardo foi imediatamente deslocada para o local. O autor da violência doméstica foi preso em flagrante, e durante a abordagem, foram apreendidas munições de fabricação estrangeira, adquiridas no Paraguai pelo próprio agressor.

As autoridades conduziram o homem até a delegacia de polícia, onde ele permanece à disposição da Justiça. A ação da polícia evidencia a resposta rápida e eficaz diante de casos de violência doméstica, reforçando o compromisso das autoridades em combater esse tipo de crime.

O Delegado responsável pelo caso destacou a importância de denúncias e o papel fundamental das vítimas em buscar ajuda, ressaltando que a violência doméstica não deve ser tolerada, e medidas legais serão tomadas para garantir a segurança e a justiça para as vítimas.

Com informações da Depac

