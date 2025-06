Caixa inicia pagamento de nova parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira (23) a pagar a nova parcela do Incentivo Frequência do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal que beneficia estudantes do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cerca de 3,2 milhões de alunos em todo o país devem receber os valores nesta etapa.

Os pagamentos serão feitos de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Os valores serão depositados diretamente na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários. O acesso ao dinheiro será feito preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem, que permite movimentar os valores, realizar pagamentos, compras e transferências.

Confira o calendário de pagamento

Mês de Nascimento Data do Pagamento Janeiro e Fevereiro 23/06 (segunda-feira) Março e Abril 24/06 (terça-feira) Maio e Junho 25/06 (quarta-feira) Julho e Agosto 26/06 (quinta-feira) Setembro e Outubro 27/06 (sexta-feira) Novembro e Dezembro 30/06 (segunda-feira)

Além do uso pelo Caixa Tem, os estudantes também podem solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia, que possibilita realizar compras e pagamentos diretamente com o saldo disponível. Quem preferir, pode sacar os valores nos terminais de autoatendimento, utilizando a biometria previamente cadastrada — mesmo sem o cartão físico.

Como funciona o Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia foi criado para incentivar a permanência dos jovens na escola. Ele garante um incentivo financeiro mensal aos estudantes que mantêm frequência adequada e seguem os critérios do programa. Além das parcelas mensais, há o pagamento de um bônus anual de R$ 1 mil, para quem for aprovado ao final do ano letivo.

No terceiro ano do Ensino Médio, os estudantes ainda podem receber um adicional de R$ 200, desde que participem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Informações sobre frequência escolar, regras do programa e situação dos pagamentos (aprovados ou rejeitados) podem ser consultadas pelo aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).

Com o Pé-de-Meia, o governo busca combater a evasão escolar, promovendo a inclusão e garantindo que mais jovens concluam os estudos com apoio financeiro contínuo.

