Jovem fica gravemente ferido em colisão de picapes na BR-376

Nilo Pereira de Oliveira Filho, de 25 anos, ficou gravemente ferido, após colidir o veículo em que conduzia contra uma outra picape, na noite de ontem (24), na BR-376, entre as cidades de Ivinhema e Nova Andradina.

Conforme informações do site Nova News, até o momento não se sabe sobre a dinâmica do acidente, Com o impacto, o Fiat Strada que Nilo conduzia foi parar no acostamento da rodovia. O outro motorista, de 29 anos, não sofreu ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, conduziu Nilo até o Hospital Municipal de Ivinhema. Ele tinha suspeita de fratura no fêmur e hemorragia interna.

Equipes da Polícia Rodoviária FEderal (PRF), esteve no local, auxiliando no andamento do fluxo de veículos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.