Geraldo Alencar terá nome confirmado a prefeito de Jardim na Convenção do dia 27

No dia 27 acontecerá a convenção do MDB em Jardim, que irá confirmar a candidatura do empresário e pecuarista, Geraldo Alencar a prefeito da cidade de Jardim, e contará com o apoio de um arco de partidos, cuja negociação já está sendo articulada pela direção estadual do MDB. Em companhia do ex-governador André Puccinelli, a principal liderança do MDB, Geraldo Alencar, esteve em visita ao Jornal O Estado de MS e reafirmou a disposição de entrar na disputa pela Prefeitura de Jardim.

“Participo da política do município há mais de 25 anos sem vaidade pessoal e isso fez com que me tornasse vice-prefeito em 2016 e 2020, mesmo tendo projeto de disputar a eleição, mas acabei abrindo mão para evitar brigas políticas que fossem prejudiciais à cidade, mas agora minha candidatura não tem volta”, afirmou Geraldo Alencar.

A decisão por entrar na disputa, segundo afirmou Geraldo Alencar, deve-se ao fato da sua discordância com a forma com que a atual administração vem conduzindo a gestão do município. “Hoje se gasta muito e não se faz nada”, completou o pré-candidato do MDB.

Geraldo Alencar chegou a Jardim em 1982, vindo da cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, onde nasceu no dia 7 de janeiro de 1965, e desde então tem atuado como empresário e pecuarista e também na política local. “Eu sempre acreditei no potencial da cidade, mas hoje percebo que a cidade não está preparada para receber o desenvolvimento que está por vir devido a obra da Rota Bioceânica e esse é o grande desafio do próximo prefeito”, afirmou Geraldo Alencar.

Alianças

Com relação às alianças que estão sendo articuladas para a composição da chapa que vai apoiar a candidatura de Geraldo Alencar, ele disse que já está consolidado o apoio do PRD e até a data da convenção, no dia 27 de julho, outras ainda deverão ser anunciadas. O ex-governador André Puccinelli disse que pelo menos dois partidos estão muito próximos de anunciar o apoio ao candidato do MDB, indicando possivelmente o candidato a vice-prefeito.

Além da chapa majoritária, o MDB de Jardim está com o projeto de lançar 12 candidatos a vereador, o que por enquanto seriam complementados com outros 12 candidatos, que deverão ser lançados pelo PRD. ” Nossa expectativa é conquistar pelos menos cinco das 11 vagas da Câmara Municipal, sendo três emedebistas e dois do PRD, mas esse número pode aumentar com a confirmação da adesão de apoios de outras legendas à nossa candidatura”, afirmou Geraldo Alencar.

