Incêndio destrói casa no Residencial Estrela Park em Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência localizada na Rua Air Silva de Almeida, no Residencial Estrela Park, por volta das 19h30 dessa terça-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter sido causado por um curto-circuito no padrão de energia da casa.

De acordo com o tenente Ortega, que comandou a operação, as causas ainda estão sendo apuradas. “Estamos levantando informações com os moradores. Uma vizinha relatou ter visto fogo nos cabos elétricos. A casa atingida tem dois cômodos e fica na parte da frente do terreno, que abriga outra residência. Fizemos o combate direto ao incêndio e, neste momento, estamos realizando o rescaldo. O fogo já foi controlado”, afirmou.

Graças à rapidez no combate e ao isolamento natural das construções, a casa localizada nos fundos do terreno não foi atingida. O casal que mora na residência destruída preferiu não comentar sobre o incidente, mas demonstrou profundo abalo emocional com a situação.

Moradores da região se mobilizaram para ajudar a salvar os pertences da casa afetada. Objetos foram retirados da residência e colocados na calçada e na rua. Apesar dos esforços, muitos bens foram completamente destruídos pelas chamas.

As causas do incêndio seguem em investigação.

