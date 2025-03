Ação entre polícias prendem condenado por integrar organização criminosa

Na manhã da última quarta-feira (12), um homem de 35 anos condenado foi preso por integrar organização criminosa no município de Taquarussu.

Uma investigaçã foi desencadeada com o objetivo combater o crime organizado e identificou diversos envolvidos no Estado. O processo penal do indivíduo se estendeu até 2024 e ele foi condenado a quatro anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

Após levantamentos de informação, a polícia identificadou que estava escondido no município de Taquarussu. O detido foi encaminhado à 1ª Delegacia de Nova Andradina, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A prisão foi realizada Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Taquarussu, em ação conjunta com a Polícia Militar local.

