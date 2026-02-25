Manutenção emergencial pode provocar baixa pressão de água em bairros da Capital nesta quarta (25)

Serviço em rede de grande diâmetro afeta dez bairros e deve ser normalizado ao longo da tarde e da noite

A concessionária Águas Guariroba informou que uma manutenção emergencial no sistema de distribuição de grande diâmetro pode causar baixa pressão de água em bairros de Campo Grande na tarde desta quarta-feira (25).

De acordo com a empresa, podem ser impactadas as regiões do Carandá Bosque, Centro, Chácara Cachoeira, Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Jardim Talismã, Monte Castelo, Jardim dos Estados, Parque dos Poderes e Vila Rica.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido de forma gradual ao longo da tarde e parte da noite, conforme a conclusão dos trabalhos e a retomada da pressurização da rede.

A concessionária orienta que moradores façam uso consciente da água durante o período. Para mais informações, o atendimento está disponível pelo telefone 0800 642 0115.

