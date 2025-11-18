Dupla é presa após invadir e depredar casa de médico em Campo Grande; prejuízo chega a R$ 80 mil

Um médico de 53 anos teve a casa invadida e parcialmente destruída por dois homens, de 35 e 54 anos, na tarde desta segunda-feira (17), na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 80 mil. A prisão só foi possível porque um vizinho percebeu a movimentação e avisou o proprietário, que chegou ao local a tempo de ajudar a conter os suspeitos até a chegada da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico encontrou a residência revirada e os dois invasores usando uniformes com faixas refletivas, além de portar ferramentas utilizadas para arrombar e arrancar estruturas da casa. Eles não explicaram o motivo da invasão e resistiram ao serem informados de que aguardariam a polícia.

No imóvel quadros de energia e fiações foram arrancados, portas arrombadas, o portão frontal danificado e diversos itens quebrados, entre eles vasos sanitários, pias, espelhos e aparelhos de ar-condicionado.

Perto da saída, os policiais encontraram objetos já separados para serem levados, entre eles lustres, luminárias, cerca de 150 metros de fios de cobre, disjuntores e até um refletor LED. Também foi apreendida uma mochila com ferramentas como chaves de fenda e alicates.

Com um dos homens, identificado como Gilson de Oliveira Souza, 54 anos, a polícia encontrou a chave de um Fiat Palio preto estacionado na rua, apontado como o veículo usado pela dupla. Ele reclamou de dores corporais após ser contido; o segundo suspeito, Renato Rodrigues de Souza, 35 anos, não apresentava lesões.

Ambos foram encaminhados para a Depac Cepol e autuados por invasão de domicílio, furto qualificado e dano.

